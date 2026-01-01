Cullmann штативная голова REVOMAX RW32

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann REVOMAX RW32 – профессиональная штативная 3D-голова для установки фото- и видеокамер весом до 6 кг. Вращение в трех плоскостях дает возможность панорамирования на 360 градусов. Изготовлена из литого алюминия. Крепление для штатива 3/8 и 1/4 дюйма.
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