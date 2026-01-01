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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CB4.3 - шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420.
Шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена быстросъемной крепжной пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма. Предназначена для установки беззеркальных системных камер и камкордеров.
Вес - 150 грамм.
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