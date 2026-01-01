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Cullmann CROSS CB4.3 шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420

Cullmann CROSS CB4.3 шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420

Cullmann
Артикул: DAN-1210

Cullmann CROSS CB4.3 - шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420.

Шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена быстросъемной крепжной пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма. Предназначена для установки беззеркальных системных камер и камкордеров. 

Вес - 150 грамм.

Описание

Cullmann CROSS CB4.3 шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420

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