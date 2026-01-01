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Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки
Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки

Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки

Benro
Артикул: DAN-8747

Benro WH15 универсальная голова для фото и видео съемки. Универсальная голова для фото и видео съемки дикой природы с использованием длиннофокусной оптики. Максимальная допустимая нагрузка 15 кг.

Описание

Вы легко отбалансируете камеру, используя возможность этой головы. 8 ступеней контрбаланса и фрикцион панорамирования позволяют получить изображения высочайшего качества.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы. Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss style (PL80N) позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, площадка устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. С обратной стороны площадки имеются два стопора, которые, в случае небрежного обращения, не дадут камере упасть.

Удлиненный формат площадки поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования.

Дизайн быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности.

Для установки дополнительного оборудования (микрофон, свет, монитор и т.п.) предусмотрены разъемы ¼ дюйма.

Фиксаторы и ручки управления выполнены из алюминиевого сплава, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

2 пузырьковых уровня помогут максимально точно выровнять линию горизонта.

Трехсекционная телескопическая ручка с резиновой накладкой. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Отдельно можно использовать как селфи-палку с держателем смартфона.

 

Технические характеристики:

  • Допустимая нагрузка, кг - 15
  • Вес, кг - 1,5
  • Материал – алюминий
  • Высота, см – 13
  • Диаметр базы, мм - 75

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