Benro VX20 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/20 кг

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.
Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет надежно установить и снять камеру.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Технические характеристики:
- Материал - алюминий
- Максимальная нагрузка - 20 кг
- Вес - 280г