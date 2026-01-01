Benro S6Pro видеоголова.

Описание

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.



Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.



Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.



Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.



Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.



Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.



Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.



Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.



Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.



Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).



Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.



Характеристики: