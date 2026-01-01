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Benro S6Pro видеоголова
Benro S6Pro видеоголова
Benro S6Pro видеоголова

Benro S6Pro видеоголова

Benro
Артикул: DAN-8053

Benro S6Pro видеоголова.

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Выдерживает нагрузку до 6 кг. 

Описание

Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. 

Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки. 

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. 

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.

Характеристики: 

  • Материал – магниевый сплав
  • Нагрузка – 6 кг
  • Вес – 1,63 кг
  • Быстросъемная площадка – QR6PRO
  • Диапазон наклона – +90/-75 градусов
  • Контрбаланс – 6 ступеней

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