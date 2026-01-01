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Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова

Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова

Benro
Артикул: DAN-8292

Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая - разработана для установки небольших аксессуаров – света, микрофона, смартфона, и пр.

Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации.

Голова устанавливается на любые опоры с резьбой ¼ дюйма. Нагрузка - 1 кг

Описание

Технические характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Максимальная нагрузка - 1 кг
  • Вес - 70г

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