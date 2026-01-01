Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая голова

Технические характеристики:
- Материал - алюминий
- Максимальная нагрузка - 1 кг
- Вес - 70г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini Ball Head шаровая - разработана для установки небольших аксессуаров – света, микрофона, смартфона, и пр.
Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы.
Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации.
Голова устанавливается на любые опоры с резьбой ¼ дюйма. Нагрузка - 1 кг
Технические характеристики:
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