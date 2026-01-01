Характеристики:
- диаметр шара, мм – 54
- размеры, мм – 113x82x119
- вес головы, кг – 0,76
- грузоподъемность, кг – 18
- группы совместимости – 2 и 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro KB-2 Ballhead – штативная голова с нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 18 кг. Имеет ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком корпусе из металла.
Характеристики:
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