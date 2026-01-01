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Benro KB-2 Ballhead штативная голова

Benro KB-2 Ballhead штативная голова

Benro
Артикул: NVF-7308

Benro KB-2 Ballhead – штативная голова с нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 18 кг. Имеет ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком корпусе из металла. 

Описание

Характеристики:

  • диаметр шара, мм – 54
  • размеры, мм – 113x82x119
  • вес головы, кг – 0,76
  • грузоподъемность, кг – 18
  • группы совместимости – 2 и 3

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