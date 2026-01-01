Артикул: NVF-7308

Benro KB-2 Ballhead – штативная голова с нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 18 кг. Имеет ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком корпусе из металла.