Benro J-2 (площадка PU-50 в комплекте) штативная голова

Артикул: NVF-7309

Benro J-2 – штативная голова с регулятором демпфирующего усилия и нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 30 кг. Имеет ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком черном корпусе из анодированного алюминия. Голова оснащена площадка PU-50.