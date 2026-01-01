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Benro J-2 (площадка PU-50 в комплекте) штативная голова

Benro J-2 (площадка PU-50 в комплекте) штативная голова

Benro
Артикул: NVF-7309

Benro J-2 – штативная голова с регулятором демпфирующего усилия и нанесенной шкалой для работы с тяжелыми профессиональными фотокамерами весом до 30 кг. Имеет ручку для независимого управления панорамированием. Вся конструкция размещена в крепком черном корпусе из анодированного алюминия. Голова оснащена площадка PU-50. 

Описание

Штативная голова имеет новый механизм установки камер и объективов, известный как международный стандарт ARCA-STILE QR MOUNT, и применяемый многими ведущими фирмами (Arcatech, Kirk, RRS Wimberley и др.). Механизм обеспечивает более легкую, безопасную смену оборудования, абсолютно исключая случайное отсоединение аппаратуры. Каждая голова серии J снабжена специальной гайкой и гаечным ключом, позволяющим пользователю самостоятельно для своих нужд перенастроить головку.

Характеристики:

  • диаметр основания, мм – 64
  • диаметр шара, мм – 44
  • высота, мм – 109
  • вес, кг – 0,52
  • нагрузка, кг – 30
  • резьба для штатива – 3/8”
  • резьба для камеры – 1/4”

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