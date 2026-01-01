Benro J-2 (площадка PU-50 в комплекте) штативная голова

Штативная голова имеет новый механизм установки камер и объективов, известный как международный стандарт ARCA-STILE QR MOUNT, и применяемый многими ведущими фирмами (Arcatech, Kirk, RRS Wimberley и др.). Механизм обеспечивает более легкую, безопасную смену оборудования, абсолютно исключая случайное отсоединение аппаратуры. Каждая голова серии J снабжена специальной гайкой и гаечным ключом, позволяющим пользователю самостоятельно для своих нужд перенастроить головку.
Характеристики:
- диаметр основания, мм – 64
- диаметр шара, мм – 44
- высота, мм – 109
- вес, кг – 0,52
- нагрузка, кг – 30
- резьба для штатива – 3/8”
- резьба для камеры – 1/4”