Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style

Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.
Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
Технические характеристики:
- Высота, см – 9
- Вес, кг – 0,32
- Нагрузка, кг – 6
- Материал – магниевый сплав