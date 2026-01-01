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Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style
Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style
Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style
Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style
Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style
Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style

Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style

Benro
Артикул: DAN-8315

Benro IB0 шаровая голова Arca-swiss style - компактная и прочная шаровая голова имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Нагрузка, кг – 6

Описание

Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования имеет анодированное покрытие и предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

 

Технические характеристики:

  • Высота, см – 9
  • Вес, кг – 0,32
  • Нагрузка, кг – 6
  • Материал – магниевый сплав

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