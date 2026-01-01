Benro HD3A 3D голова Arca-swiss style

Голова регулируется в трех осях независимо друг от друга. На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения.
Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.
Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.
На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования.
Технические характеристики:
- Вес, кг – 0,9
- Нагрузка, кг – 10