Benro GX35 шаровая голова Dual Panoramic/Arca-swiss style/35 кг.

Описание

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.



Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.



Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.



Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.



Низкий центр тяжести обеспечивает высокую допустимую нагрузку и максимальную плавность движения.



Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность по сравнению с предыдущими моделями. Ослабьте винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом эргономичной ручки зафиксируйте ее.



Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.



Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.



Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.



Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

