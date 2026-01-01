Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Описание

Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Чтобы уменьшение размера головы не повлияло на ее прочность и допустимую нагрузку, в конструкцию добавлено ребро жесткости.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения головы во всех направлениях.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании.

Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Разметка на основании быстросъемной площадки точно повторить заданное положение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом с затяжкой для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: