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Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Benro
Артикул: DAN-8309

Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая. Эта специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы. Максимальная допустимая нагрузка 30 кг.

Описание

Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Чтобы уменьшение размера головы не повлияло на ее прочность и допустимую нагрузку, в конструкцию добавлено ребро жесткости.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения головы во всех направлениях.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании.

Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Разметка на основании быстросъемной площадки точно повторить заданное положение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом с затяжкой для транспортировки и хранения.

Технические характеристики:

  • Безопасная нагрузка - 30кг
  • Вес - 1000г.

Комплектация

  • Карданная голова - 1 шт.
  • Чехол для хранения - 1 шт.

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