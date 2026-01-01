Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Описание

Легкая и прочная карбоновая конструкция – идеальный вариант для путешествий.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Фиксаторы поворота и наклона прорезиненные и удобны в использовании. Фиксатор наклона имеет короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Быстросъемная удлиненная площадка совместима с системой ARCA Swiss. Это позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

Материал – карбон, алюминий

Безопасная нагрузка, кг 30

Съемная площадка Arca-Swiss Style PL100LW

Вес, г 1100