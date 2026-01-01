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Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая
Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая

Benro
Артикул: DAN-8308

Benro GH5C Gimbal Head Carbon Fibre карданная голова карбоновая - эта специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы.

Высокая допустимая нагрузка 30 кг позволяет использовать тяжелые камеры с большими телеобъективами.

Описание

Легкая и прочная карбоновая конструкция – идеальный вариант для путешествий.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Фиксаторы поворота и наклона прорезиненные и удобны в использовании. Фиксатор наклона имеет короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Быстросъемная удлиненная площадка совместима с системой ARCA Swiss. Это позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Характеристики:

Материал – карбон, алюминий

Безопасная нагрузка, кг 30

Съемная площадка       Arca-Swiss Style PL100LW

Вес, г    1100

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