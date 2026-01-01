Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая.

Описание

Полый корпус карданной головы, усиленный ребрами жесткости, выдерживает внушительную нагрузку 25 кг при собственном легком весе 1,2 кг.



С головой Benro Gimbal Head GH2N вам доступны экстремальные углы наклона и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могут свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, для отслеживания перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскости быстро движущихся объектов.



Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивое положение головы при любом наклоне.



Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, служат для плавности движения головы во всех направлениях.



Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.



Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.



Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.



Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.



Разметка на основании быстросъемной площадки позволяет точно повторить заданное положение камеры.



Дизайн основания для быстросъемной площадки и сама площадка разработаны специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности.



Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

