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Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая
Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая

Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая

Benro
Артикул: DAN-9970

Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая.

Многофункциональная и надежная карданная голова Benro Gimbal Head GH2N разработана для динамичной съемки движущихся объектов – животных, птиц, спортивных соревнований и т.п. длиннофокусными объективами.

Описание

Полый корпус карданной головы, усиленный ребрами жесткости, выдерживает внушительную нагрузку 25 кг при собственном легком весе 1,2 кг.

С головой Benro Gimbal Head GH2N вам доступны экстремальные углы наклона и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могут свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, для отслеживания перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскости быстро движущихся объектов.

Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивое положение головы при любом наклоне.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, служат для плавности движения головы во всех направлениях.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Разметка на основании быстросъемной площадки позволяет точно повторить заданное положение камеры.

Дизайн основания для быстросъемной площадки и сама площадка разработаны специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

  • Высота, см – 22,3
  • Длина, см - 20
  • Вес, кг – 1,2
  • Ширина, см – 10
  • Нагрузка, кг – 25
  • Площадка, см – 10х3,8
  • Диаметр основания, см - 5,7

Комплектация

Комплектуется чехлом с затяжкой для транспортировки и хранения.

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