Benro GH2N Gimbal Head Aluminum карданная голова алюминиевая.

Полый корпус карданной головы, усиленный ребрами жесткости, выдерживает внушительную нагрузку 25 кг при собственном легком весе 1,2 кг.
С головой Benro Gimbal Head GH2N вам доступны экстремальные углы наклона и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могут свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, для отслеживания перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскости быстро движущихся объектов.
Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивое положение головы при любом наклоне.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, служат для плавности движения головы во всех направлениях.
Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.
Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.
Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.
Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.
Разметка на основании быстросъемной площадки позволяет точно повторить заданное положение камеры.
Дизайн основания для быстросъемной площадки и сама площадка разработаны специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Характеристики:
- Высота, см – 22,3
- Длина, см - 20
- Вес, кг – 1,2
- Ширина, см – 10
- Нагрузка, кг – 25
- Площадка, см – 10х3,8
- Диаметр основания, см - 5,7