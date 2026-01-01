Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.
Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.
Камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.
Быстросъемная удлиненная площадка совместима с системой ARCA Swiss. Это позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.
Характеристики:
Материал - алюминий
Безопасная нагрузка, кг 23
Съемная площадка Arca-Swiss Style PL100
Вес, г 1440