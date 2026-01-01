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Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая
Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая

Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая

Benro
Артикул: DAN-8306

Benro GH2 Gimbal Head with PL100 Plate карданная голова алюминиевая - эта специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы. Допустимая нагрузка 23 кг позволяет использовать тяжелые камеры с большими телеобъективами.

Описание

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Быстросъемная удлиненная площадка совместима с системой ARCA Swiss. Это позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Характеристики:

Материал - алюминий

Безопасная нагрузка, кг 23

Съемная площадка       Arca-Swiss Style PL100

Вес, г    1440

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