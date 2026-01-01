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Benro DJ90 голова для монопода
Benro DJ90 голова для монопода
Benro DJ90 голова для монопода
Benro DJ90 голова для монопода

Benro DJ90 голова для монопода

Benro
Артикул: DAN-8304

Benro DJ90 голова для монопода. 

Компактная и легкая 2D голова разработана для установки на моноподы, штативы, присоски, крепления для экшн-камер и другие опоры.

Описание

Быстрое управление наклонами вперед/назад на 90 градусов и надежная фиксация с помощью одной эргономичной ручки.
Быстросъемная штативная площадка PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Голова изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Характеристики:


•    Материал - алюминиевый сплав
•    Вес - 0,25 кг
•    Допустимая нагрузка - 2,5 кг
•    Высота – 8 см
•    Диаметр базы – 31 мм

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