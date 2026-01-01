Benro DJ90 голова для монопода. 

Быстрое управление наклонами вперед/назад на 90 градусов и надежная фиксация с помощью одной эргономичной ручки.
Быстросъемная штативная площадка PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Голова изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
Характеристики:
• Материал - алюминиевый сплав
• Вес - 0,25 кг
• Допустимая нагрузка - 2,5 кг
• Высота – 8 см
• Диаметр базы – 31 мм