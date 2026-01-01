Benro DJ80 голова для монопода

Benro DJ80 – профессиональная шаровая голова для монопода
Benro DJ80 (артикул DAN-8303) – это компактная и прочная шаровая голова, разработанная специально для моноподов, но также отлично подходящая для лёгких штативов. Она обеспечивает плавное и точное позиционирование камеры, позволяя быстро переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Максимальная нагрузка составляет 10 кг, что делает её совместимой с большинством беззеркальных и зеркальных камер с тяжёлыми объективами.
Голова изготовлена из магниевого сплава с высокотемпературным порошковым покрытием, которое защищает от коррозии и механических повреждений. Оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с Arca-Swiss (PU60), что обеспечивает быструю установку и снятие оборудования. Встроенный пузырьковый уровень помогает точно выровнять кадр по горизонту.
Назначение и применение
- Установка на монопод: для плавного позиционирования камеры при съёмке с рук.
- Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 10 кг позволяет использовать камеры с крупными объективами.
- Панорамная съёмка: вращение на 360° и цифровая шкала для точного совмещения кадров.
- Быстрая смена ориентации: переход из панорамного режима в портретный за секунды.
Ключевые особенности
- Шаровая конструкция: плавное и точное позиционирование под любым углом.
- Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.
- Быстросъёмная площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры.
- Панорамирование 360°: с цифровой шкалой для точного кадрирования.
- Фрикционный механизм: регулировка степени блокировки шара в зависимости от веса оборудования.
- Двойная блокировка: защита от случайного падения камеры.
- Пузырьковый уровень: для точного выравнивания по горизонту.
- Магниевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
- Вес – 0.41 кг: компактная и лёгкая конструкция.
Технические характеристики
- Тип: шаровая голова для монопода
- Бренд: Benro
- Модель: DJ80
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Высота: 10 см
- Вес: 0.41 кг
- Материал: магниевый сплав
- Покрытие: высокотемпературная порошковая краска
- Крепление: быстросъёмная площадка Arca-Swiss (PU60)
- Панорамирование: 360° с цифровой шкалой
- Уровень: пузырьковый
Как использовать голову
- Установка на монопод/штатив: закрепите голову на моноподе или штативе через резьбу 3/8".
- Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss.
- Позиционирование: ослабьте фиксацию шара, настройте нужный угол, затем затяните.
- Панорамирование: используйте вращение на 360° для широкоформатных снимков.
- Фрикционная регулировка: при работе с тяжёлым оборудованием настройте степень сопротивления шара.
Преимущества использования
- Высокая нагрузка: 10 кг для профессиональной техники.
- Быстрая смена ориентации: переход между портретным и панорамным режимом.
- Точность: цифровая шкала панорамирования и пузырьковый уровень.
- Надёжность: двойная блокировка и прочный магниевый сплав.
Совместимость с оборудованием
- Моноподы: большинство моделей с креплением 3/8".
- Штативы: лёгкие и средние штативы.
- Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры весом до 10 кг.
Уход и хранение
- Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически очищайте шар и механизмы от пыли и грязи.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.