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Benro DJ80 голова для монопода
Benro DJ80 голова для монопода
Benro DJ80 голова для монопода

Benro DJ80 голова для монопода

Benro
Артикул: DAN-8303

Benro DJ80 голова для монопода. Компактная и прочная шаровая голова Benro IB2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Описание

Benro DJ80 – профессиональная шаровая голова для монопода

Benro DJ80 (артикул DAN-8303) – это компактная и прочная шаровая голова, разработанная специально для моноподов, но также отлично подходящая для лёгких штативов. Она обеспечивает плавное и точное позиционирование камеры, позволяя быстро переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Максимальная нагрузка составляет 10 кг, что делает её совместимой с большинством беззеркальных и зеркальных камер с тяжёлыми объективами.

Голова изготовлена из магниевого сплава с высокотемпературным порошковым покрытием, которое защищает от коррозии и механических повреждений. Оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с Arca-Swiss (PU60), что обеспечивает быструю установку и снятие оборудования. Встроенный пузырьковый уровень помогает точно выровнять кадр по горизонту.

Назначение и применение

  • Установка на монопод: для плавного позиционирования камеры при съёмке с рук.
  • Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 10 кг позволяет использовать камеры с крупными объективами.
  • Панорамная съёмка: вращение на 360° и цифровая шкала для точного совмещения кадров.
  • Быстрая смена ориентации: переход из панорамного режима в портретный за секунды.

Ключевые особенности

  • Шаровая конструкция: плавное и точное позиционирование под любым углом.
  • Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.
  • Быстросъёмная площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры.
  • Панорамирование 360°: с цифровой шкалой для точного кадрирования.
  • Фрикционный механизм: регулировка степени блокировки шара в зависимости от веса оборудования.
  • Двойная блокировка: защита от случайного падения камеры.
  • Пузырьковый уровень: для точного выравнивания по горизонту.
  • Магниевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
  • Вес – 0.41 кг: компактная и лёгкая конструкция.

Технические характеристики

  • Тип: шаровая голова для монопода
  • Бренд: Benro
  • Модель: DJ80
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Высота: 10 см
  • Вес: 0.41 кг
  • Материал: магниевый сплав
  • Покрытие: высокотемпературная порошковая краска
  • Крепление: быстросъёмная площадка Arca-Swiss (PU60)
  • Панорамирование: 360° с цифровой шкалой
  • Уровень: пузырьковый

Как использовать голову

  1. Установка на монопод/штатив: закрепите голову на моноподе или штативе через резьбу 3/8".
  2. Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss.
  3. Позиционирование: ослабьте фиксацию шара, настройте нужный угол, затем затяните.
  4. Панорамирование: используйте вращение на 360° для широкоформатных снимков.
  5. Фрикционная регулировка: при работе с тяжёлым оборудованием настройте степень сопротивления шара.

Преимущества использования

  • Высокая нагрузка: 10 кг для профессиональной техники.
  • Быстрая смена ориентации: переход между портретным и панорамным режимом.
  • Точность: цифровая шкала панорамирования и пузырьковый уровень.
  • Надёжность: двойная блокировка и прочный магниевый сплав.

Совместимость с оборудованием

  • Моноподы: большинство моделей с креплением 3/8".
  • Штативы: лёгкие и средние штативы.
  • Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры весом до 10 кг.

Уход и хранение

  • Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически очищайте шар и механизмы от пыли и грязи.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит шаровая голова Benro DJ80 с быстросъёмной площадкой Arca-Swiss (PU60).

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