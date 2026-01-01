Benro DJ80 голова для монопода

Описание

Benro DJ80 – профессиональная шаровая голова для монопода

Benro DJ80 (артикул DAN-8303) – это компактная и прочная шаровая голова, разработанная специально для моноподов, но также отлично подходящая для лёгких штативов. Она обеспечивает плавное и точное позиционирование камеры, позволяя быстро переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Максимальная нагрузка составляет 10 кг, что делает её совместимой с большинством беззеркальных и зеркальных камер с тяжёлыми объективами.

Голова изготовлена из магниевого сплава с высокотемпературным порошковым покрытием, которое защищает от коррозии и механических повреждений. Оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с Arca-Swiss (PU60), что обеспечивает быструю установку и снятие оборудования. Встроенный пузырьковый уровень помогает точно выровнять кадр по горизонту.

Назначение и применение

Установка на монопод: для плавного позиционирования камеры при съёмке с рук.

для плавного позиционирования камеры при съёмке с рук. Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 10 кг позволяет использовать камеры с крупными объективами.

нагрузка до 10 кг позволяет использовать камеры с крупными объективами. Панорамная съёмка: вращение на 360° и цифровая шкала для точного совмещения кадров.

вращение на 360° и цифровая шкала для точного совмещения кадров. Быстрая смена ориентации: переход из панорамного режима в портретный за секунды.

Ключевые особенности

Шаровая конструкция: плавное и точное позиционирование под любым углом.

плавное и точное позиционирование под любым углом. Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.

подходит для профессиональных камер и объективов. Быстросъёмная площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры.

быстрая установка и снятие камеры. Панорамирование 360°: с цифровой шкалой для точного кадрирования.

с цифровой шкалой для точного кадрирования. Фрикционный механизм: регулировка степени блокировки шара в зависимости от веса оборудования.

регулировка степени блокировки шара в зависимости от веса оборудования. Двойная блокировка: защита от случайного падения камеры.

защита от случайного падения камеры. Пузырьковый уровень: для точного выравнивания по горизонту.

для точного выравнивания по горизонту. Магниевый сплав: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.

лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии. Вес – 0.41 кг: компактная и лёгкая конструкция.

Технические характеристики

Тип: шаровая голова для монопода

шаровая голова для монопода Бренд: Benro

Benro Модель: DJ80

DJ80 Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Высота: 10 см

10 см Вес: 0.41 кг

0.41 кг Материал: магниевый сплав

магниевый сплав Покрытие: высокотемпературная порошковая краска

высокотемпературная порошковая краска Крепление: быстросъёмная площадка Arca-Swiss (PU60)

быстросъёмная площадка Arca-Swiss (PU60) Панорамирование: 360° с цифровой шкалой

360° с цифровой шкалой Уровень: пузырьковый

Как использовать голову

Установка на монопод/штатив: закрепите голову на моноподе или штативе через резьбу 3/8". Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss. Позиционирование: ослабьте фиксацию шара, настройте нужный угол, затем затяните. Панорамирование: используйте вращение на 360° для широкоформатных снимков. Фрикционная регулировка: при работе с тяжёлым оборудованием настройте степень сопротивления шара.

Преимущества использования

Высокая нагрузка: 10 кг для профессиональной техники.

10 кг для профессиональной техники. Быстрая смена ориентации: переход между портретным и панорамным режимом.

переход между портретным и панорамным режимом. Точность: цифровая шкала панорамирования и пузырьковый уровень.

цифровая шкала панорамирования и пузырьковый уровень. Надёжность: двойная блокировка и прочный магниевый сплав.

Совместимость с оборудованием

Моноподы: большинство моделей с креплением 3/8".

большинство моделей с креплением 3/8". Штативы: лёгкие и средние штативы.

лёгкие и средние штативы. Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры весом до 10 кг.

Уход и хранение