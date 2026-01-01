Характеристики:
- Высота, см – 11,4
- Вес, кг – 0,75
- Нагрузка, кг – 20
- Диаметр шара см – 5,4
- Материал – алюминиевый сплав
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro B4 шаровая голова Arca-swiss style.
Компактная и легкая шаровая голова Benro B4 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.
Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Характеристики:
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