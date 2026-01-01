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Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style
Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style

Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style

Benro
Артикул: DAN-8301

Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style.

Компактная и легкая шаровая голова Benro B2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Описание

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка - 16 кг
  • Вес - 0,5 кг

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