Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style.

Описание

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.



Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.



Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Характеристики: