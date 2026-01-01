Benro B2 шаровая голова Arca-Swiss style.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 16 кг
- Вес - 0,5 кг