Benro B0 шаровая голова Arca-swiss style

На шаровой голове имеется цифровая шкала на оси панорамирования, предназначеная для точного кадрирования и совмещения изображений.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU50), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Технические характеристики:
• Высота – 9 см
• Вес – 0,29 кг
• Максимальная нагрузка – 8 кг
• Диаметр шара - 3 см
• Материал – алюминиевый сплав