Benro B0 шаровая голова Arca-swiss style

Описание

На шаровой голове имеется цифровая шкала на оси панорамирования, предназначеная для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU50), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Технические характеристики:

• Высота – 9 см

• Вес – 0,29 кг

• Максимальная нагрузка – 8 кг

• Диаметр шара - 3 см

• Материал – алюминиевый сплав