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Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style
Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style
Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style
Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style
Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style
Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style

Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style

Benro
Артикул: DAN-8749

Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style. Универсальная голова для фото и видео съемки дикой природы с использованием длиннофокусной оптики. Максимальная допустимая нагрузка 8 кг.

Описание

Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style с настроенными углами обзора в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Практичный помощник для высококачественной панорамной съемки упрощает работу фотографа и экономит время, что в большинстве случаев имеет решающее значение.

Создавайте плавные, точно воспроизводимые панорамы. Горизонтальное вращение на 360° и шесть индивидуальных настроек фокусного расстояния предоставляют широкие возможности панорамирования камеры. Отсутствие регулировок с помощью стопорных штифтов.  Достаточно выбрать фокусное расстояние объектива 200, 135, 85, 50, 35, 28 мм и на платформе будет установлен и зафиксирован правильный угол 10, 15, 20, 36, 45 или 60 градусов.

Зажим, совместимый с Arca-Swiss, предоставляет возможность использовать площадки различной длины. Цифровая разметка основания для площадки позволяет точно перемещать камеру вперед/назад и идеально сбалансировать в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования.

Запатентованная система пружинной блокировки площадки в сочетании с ручной разблокировкой обеспечивают дополнительную безопасность установленному оборудованию.

Пузырьковый уровень для установки камеры по линии горизонта.

На основании платформы имеется резьба 3/8 дюйма, что позволяет установить ее на различные опоры.

 

Технические характеристики:

  • Вес, кг - 0,33 кг
  • Допустимая нагрузка, кг - 8
  • Высота, см – 3,7
  • Диаметр основания, см - 7
  • Панорамное вращение: 360
  • Материал - алюминиевый сплав
  • Тип быстросъемной площадки - Arca-Swiss style
  • Установочная резьба - 3/8 дюйма

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