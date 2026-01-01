Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style с настроенными углами обзора в зависимости от используемого фокусного расстояния.
Практичный помощник для высококачественной панорамной съемки упрощает работу фотографа и экономит время, что в большинстве случаев имеет решающее значение.
Создавайте плавные, точно воспроизводимые панорамы. Горизонтальное вращение на 360° и шесть индивидуальных настроек фокусного расстояния предоставляют широкие возможности панорамирования камеры. Отсутствие регулировок с помощью стопорных штифтов. Достаточно выбрать фокусное расстояние объектива 200, 135, 85, 50, 35, 28 мм и на платформе будет установлен и зафиксирован правильный угол 10, 15, 20, 36, 45 или 60 градусов.
Зажим, совместимый с Arca-Swiss, предоставляет возможность использовать площадки различной длины. Цифровая разметка основания для площадки позволяет точно перемещать камеру вперед/назад и идеально сбалансировать в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования.
Запатентованная система пружинной блокировки площадки в сочетании с ручной разблокировкой обеспечивают дополнительную безопасность установленному оборудованию.
Пузырьковый уровень для установки камеры по линии горизонта.
На основании платформы имеется резьба 3/8 дюйма, что позволяет установить ее на различные опоры.
Технические характеристики:
- Вес, кг - 0,33 кг
- Допустимая нагрузка, кг - 8
- Высота, см – 3,7
- Диаметр основания, см - 7
- Панорамное вращение: 360
- Материал - алюминиевый сплав
- Тип быстросъемной площадки - Arca-Swiss style
- Установочная резьба - 3/8 дюйма