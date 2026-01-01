Описание

Benro DP70 панорамная платформа Arca-Swiss style с настроенными углами обзора в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Практичный помощник для высококачественной панорамной съемки упрощает работу фотографа и экономит время, что в большинстве случаев имеет решающее значение.

Создавайте плавные, точно воспроизводимые панорамы. Горизонтальное вращение на 360° и шесть индивидуальных настроек фокусного расстояния предоставляют широкие возможности панорамирования камеры. Отсутствие регулировок с помощью стопорных штифтов. Достаточно выбрать фокусное расстояние объектива 200, 135, 85, 50, 35, 28 мм и на платформе будет установлен и зафиксирован правильный угол 10, 15, 20, 36, 45 или 60 градусов.

Зажим, совместимый с Arca-Swiss, предоставляет возможность использовать площадки различной длины. Цифровая разметка основания для площадки позволяет точно перемещать камеру вперед/назад и идеально сбалансировать в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования.

Запатентованная система пружинной блокировки площадки в сочетании с ручной разблокировкой обеспечивают дополнительную безопасность установленному оборудованию.

Пузырьковый уровень для установки камеры по линии горизонта.

На основании платформы имеется резьба 3/8 дюйма, что позволяет установить ее на различные опоры.

Технические характеристики: