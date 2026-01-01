Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона

Предусмотрены разъемы ¼ дюйма для различных аксессуаров – свет, микрофон и т.п.
В основании имеется две резьбы ¼ и 3/8 дюйма для установки на любые опоры – штатив, штативную голову, монопод, слайдер и т.п.
Форма основания позволяет установить держатель на головы системы Acra-Swiss и RC2.
Также можно использовать как настольную подставку.
Два опорных рычага обеспечат отличную поддержку. Резиновые накладки предотвратят случайное соскальзывание устройства.
Компактная складная конструкция и удобный чехол для транспортировки и хранения.
Изготовлен из высококачественного алюминия.
Технические характеристики:
- Вес, кг – 0,16
- В сложенном виде, см – 12х6,6х3,2