Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона

Описание

Предусмотрены разъемы ¼ дюйма для различных аксессуаров – свет, микрофон и т.п.

В основании имеется две резьбы ¼ и 3/8 дюйма для установки на любые опоры – штатив, штативную голову, монопод, слайдер и т.п.

Форма основания позволяет установить держатель на головы системы Acra-Swiss и RC2.

Также можно использовать как настольную подставку.

Два опорных рычага обеспечат отличную поддержку. Резиновые накладки предотвратят случайное соскальзывание устройства.

Компактная складная конструкция и удобный чехол для транспортировки и хранения.

Изготовлен из высококачественного алюминия.





Технические характеристики: