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Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона
Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона

Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона

Benro
Артикул: DAN-8743

Benro ACSMTH быстросъемная площадка/держатель для смарфтона. Универсальный держатель разработан для установки планшетов и смартфонов любых размеров.

Описание

Предусмотрены разъемы ¼ дюйма для различных аксессуаров – свет, микрофон и т.п.

В основании имеется две резьбы ¼ и 3/8 дюйма для установки на любые опоры – штатив, штативную голову, монопод, слайдер и т.п.

Форма основания позволяет установить держатель на головы системы Acra-Swiss и RC2.

Также можно использовать как настольную подставку.

Два опорных рычага обеспечат отличную поддержку. Резиновые накладки предотвратят случайное соскальзывание устройства.

Компактная складная конструкция и удобный чехол для транспортировки и хранения.

Изготовлен из высококачественного алюминия.


Технические характеристики:

  • Вес, кг – 0,16
  • В сложенном виде, см – 12х6,6х3,2

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