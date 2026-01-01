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Novoflex комплект инструментов из 8 предметов

Novoflex комплект инструментов из 8 предметов

Novoflex
Артикул: OLE-0163

Мульти-инструмент Novoflex – это небольшой, но функциональный инструмент, который идеально подходит для всех, кто работает со штативами и другими фотографическими аксессуарами. В этом компактном мини-инструменте имеется 5 шестигранных ключей (2, 3, 4, 5 и 6 мм), отвертка, крестообразная отвертка и отвертка Т25. Вес мульти-инструмента – 90,72 г.

Описание

Novoflex комплект инструментов из 8 предметов

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