Артикул: OLE-0774

Manfrotto 190LC – центральная колонна с выравнивающей платформой для штативов Manfrotto 190 серии. Изготовлена из высокопрочного алюминия. Она позволяет быстро установить уровень фото- или видеоголовки, независимо от штатива. Встроенная 50 мм полусфера с выравниванием 15 градусов монтируется на верхней части штатива центральной колонны таким образом, чтобы углы площадки оставались независимыми от остальной части штатива.