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KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн
KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн
KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн

KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн

Kupo
Артикул: OLE-1637

KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн 

Кронштейн позволяет проводить съёмки с подключением камеры к компьютеру, либо использовать две камеры одновременно. По центру кронштейна предусмотрено крепежное отверстие 3/8” для простой установки кронштейна на штативную головку в качестве поперечной перекладины. Две перемещаемые по трубке кронштейна площадки оснащены болтами 3/8”, позволяющими прикреплять две шаровые головки для съёмки на две камеры, либо на камеру, подключённую к ноутбуку. Также предусмотрены фиксированные площадки с болтами 3/8” на обоих концах кронштейна для установки более двух приборов.

Описание

Характеристики:

  • Длина 60 см
  • Вес 1,5 кг

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