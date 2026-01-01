Артикул: OLE-1637

KUPO KS-600B Tether Arm кронштейн

Кронштейн позволяет проводить съёмки с подключением камеры к компьютеру, либо использовать две камеры одновременно. По центру кронштейна предусмотрено крепежное отверстие 3/8” для простой установки кронштейна на штативную головку в качестве поперечной перекладины. Две перемещаемые по трубке кронштейна площадки оснащены болтами 3/8”, позволяющими прикреплять две шаровые головки для съёмки на две камеры, либо на камеру, подключённую к ноутбуку. Также предусмотрены фиксированные площадки с болтами 3/8” на обоих концах кронштейна для установки более двух приборов.

