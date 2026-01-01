Характеристики:
- Высота, см – 48,5
- Вес, кг – 0,554
- Материал – карбон 8x
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro MAC3 центральная колонна карбоновая для штатива Benro Mammoth.
Центральная колонна для штативов Benro серии Mammoth увеличивает высоту на 48,5 см.
Наличие полусферы дает возможность выровнять камеру в диапазоне до 20 градусов.
Цанговый металлический замок надежно фиксирует выбранное положение колонны.
Подпружиненный крючок для подвески груза расположен в нижней части колонны.
Колонна устанавливается на штативе Benro серии Mammoth с помощью прилагаемого шестигранного ключа и трех винтов.
Установочный винт для штативной головки 3/8 дюйма.
Колонна изготовлена из прочного и легкого карбона 8x.
Характеристики:
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