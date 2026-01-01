Артикул: MTG-0864

Benro MAC3 центральная колонна карбоновая для штатива Benro Mammoth.



Центральная колонна для штативов Benro серии Mammoth увеличивает высоту на 48,5 см.

Наличие полусферы дает возможность выровнять камеру в диапазоне до 20 градусов.

Цанговый металлический замок надежно фиксирует выбранное положение колонны.

Подпружиненный крючок для подвески груза расположен в нижней части колонны.

Колонна устанавливается на штативе Benro серии Mammoth с помощью прилагаемого шестигранного ключа и трех винтов.

Установочный винт для штативной головки 3/8 дюйма.

Колонна изготовлена из прочного и легкого карбона 8x.