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Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая

Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая

Benro
Артикул: MTG-0622

Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая. 

Центральная телескопическая колонна Benro CSC32 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR34C и TTOR35C. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.  
Основание диаметром 48 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом. Вес - 290 гр. 

Описание

Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая

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