Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro CSC32 центральная колонна телескопическая карбоновая.
Центральная телескопическая колонна Benro CSC32 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR34C и TTOR35C. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.
Основание диаметром 48 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом. Вес - 290 гр.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter