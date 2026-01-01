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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro BL75 основание видеоголовы 75 мм.
Полусфера устанавливается на штативы с чашей 75 мм для использования голов с плоским основание. Это позволяет пользователю легче и быстрее выровнять уровень горизонта.
Эргономичная ручка фиксации не мешает закрытию ног штатива.
Универсальный винт 3/8 дюйма для крепления камеры. Вес - 310 гр.
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