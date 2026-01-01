Артикул: MTG-0618

Benro BL75 основание видеоголовы 75 мм.

Полусфера устанавливается на штативы с чашей 75 мм для использования голов с плоским основание. Это позволяет пользователю легче и быстрее выровнять уровень горизонта.

Эргономичная ручка фиксации не мешает закрытию ног штатива.

Универсальный винт 3/8 дюйма для крепления камеры. Вес - 310 гр.