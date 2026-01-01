Benro BBMF опора для монопода SupaDupa

Характеристики:
Высота, см - 2,54.
Длина, см – 3,3.
Ширина, см 2,54.
Вес, гр – 20.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Вращающаяся коническая опора Benro BBMF для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали делает возможным выполнение плавной панорамной съемки без использования головы. Данная опора легко устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8 дюйма. Резиновое покрытие опоры дает дополнительное сцепление и предотвращает повреждение пола.
Характеристики:
Высота, см - 2,54.
Длина, см – 3,3.
Ширина, см 2,54.
Вес, гр – 20.
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