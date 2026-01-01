images
images
images
images
Benro BBMF опора для монопода SupaDupa
Benro BBMF опора для монопода SupaDupa
Benro BBMF опора для монопода SupaDupa
Benro BBMF опора для монопода SupaDupa

Benro BBMF опора для монопода SupaDupa

Benro
Артикул: DAN-8748

Вращающаяся коническая опора Benro BBMF для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали делает возможным выполнение плавной панорамной съемки без использования головы. Данная опора легко устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8 дюйма. Резиновое покрытие опоры дает дополнительное сцепление и предотвращает повреждение пола. 



Описание

Характеристики:

Высота, см - 2,54.
Длина, см – 3,3.
Ширина, см 2,54.
Вес, гр – 20.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Праздничная фотосъемка с гирляндами
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.