Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (белый)

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка белого цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.