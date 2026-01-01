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Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (белый)

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (белый)

Rekam
Артикул: DAN-0584

SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка белого цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.

Описание

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (белый)

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