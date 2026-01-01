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Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (черный)

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (черный)

Rekam
Артикул: DAN-0581

SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 880, минимальная, мм – 190 мм. Вес монопода, г – 115. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.

Описание

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S600M (черный)

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