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Cullmann SMARTselfie Easy Green монопод для селфи зеленый
Cullmann SMARTselfie Easy Green монопод для селфи зеленый
Cullmann SMARTselfie Easy Green монопод для селфи зеленый
Cullmann SMARTselfie Easy Green монопод для селфи зеленый

Cullmann SMARTselfie Easy Green монопод для селфи зеленый

Cullmann
Артикул: NVF-6212

Cullmann SMARTselfie Easy Green – зеленый, прочный штатив в бюджетном варианте для съемки селфи. Предназначен для любителей селфи-съемок. Модель доступна в четырех цветах.

Описание

Модель имеет встроенное соединение Bluetooth, за счет которого можно выполнять спуск затвора камеры в смартфонах на платформе iOS и Android. Шестикратное телескопическое удлинение штатива позволяет раскладывать его до 76 см и проводить съемку с нестандартных ракурсов. Размер в сложенном состоянии составляет всего лишь 19 см, бесконечные возможности регулировки диапазона зажима смартфона и удобный ремень фиксации обеспечивают необыкновенное удобство в использовании.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 19
  • длина максимальная, см – 76
  • материал – алюминий
  • Bluetooth – есть

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