Novoflex SP вакуумная присоска со штативной площадкой 1/4

Артикул: OLE-0152

С помощью вакуумной присоски Novoflex SP со штативной площадкой 1/4 можно легко и надежно прикрепить к любой плоской поверхности, например, стеклу или металлу фотоаппаратуру. Присоска оснащена резьбой 1/4" для установки камеры с шаровой головкой или др.