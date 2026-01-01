Novoflex SP вакуумная присоска со штативной площадкой 1/4

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
С помощью вакуумной присоски Novoflex SP со штативной площадкой 1/4 можно легко и надежно прикрепить к любой плоской поверхности, например, стеклу или металлу фотоаппаратуру. Присоска оснащена резьбой 1/4" для установки камеры с шаровой головкой или др.
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