Novoflex SP Stativ вакуумная присоска с шаровой головкой BALL 19

Технические характеристики:
- вес, г – 140
- размеры, см – 10,41х7,87х5,84
- крепление – 1/4"–3/8"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex SP Stativ BALL 19 – вакуумная присоска с шаровой головкой предназначен для крепления камеры на любой ровной поверхности, например, стекло или металл. Присоска крепится непосредственно к поверхности и надежно фиксирует аппаратуру. Шаровая головка имеет резьбу 1/4", обеспечивает вращение аппаратуры на 90 градусов в одном направлении и выдерживает вес до трех кг.
Технические характеристики:
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