Novoflex SP Stativ вакуумная присоска с шаровой головкой BALL 19

Артикул: OLE-0153

Novoflex SP Stativ BALL 19 – вакуумная присоска с шаровой головкой предназначен для крепления камеры на любой ровной поверхности, например, стекло или металл. Присоска крепится непосредственно к поверхности и надежно фиксирует аппаратуру. Шаровая головка имеет резьбу 1/4", обеспечивает вращение аппаратуры на 90 градусов в одном направлении и выдерживает вес до трех кг.