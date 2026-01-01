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Novoflex SP Stativ вакуумная присоска с шаровой головкой BALL 19

Novoflex SP Stativ вакуумная присоска с шаровой головкой BALL 19

Novoflex
Артикул: OLE-0153

Novoflex SP Stativ BALL 19 – вакуумная присоска с шаровой головкой предназначен для крепления камеры на любой ровной поверхности, например, стекло или металл. Присоска крепится непосредственно к поверхности и надежно фиксирует аппаратуру. Шаровая головка имеет резьбу 1/4", обеспечивает вращение аппаратуры на 90 градусов в одном направлении и выдерживает вес до трех кг.

Описание

Технические характеристики:

  • вес, г – 140
  • размеры, см – 10,41х7,87х5,84
  • крепление – 1/4"–3/8"

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