Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included комплект держателей автомобильный

Артикул: NVF-9445

Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included - комплект держателей для съемки автомобилей.

Комплект состоит из аксесуаров применяемых для для ригшот съемки (съемки объекта в движении при помощи выносного элемента) и получения эффекта размытости. Благодаря этим приспособлениям стало возможно снимать с ракурсов которые раньше были недоступны.