Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included комплект держателей автомобильный

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included - комплект держателей для съемки автомобилей.
Комплект состоит из аксесуаров применяемых для для ригшот съемки (съемки объекта в движении при помощи выносного элемента) и получения эффекта размытости. Благодаря этим приспособлениям стало возможно снимать с ракурсов которые раньше были недоступны.
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