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Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included комплект держателей автомобильный

Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included комплект держателей автомобильный

Kupo
Артикул: NVF-9445

Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included - комплект держателей для съемки автомобилей.

Комплект состоит из аксесуаров применяемых для для ригшот съемки (съемки объекта в движении при помощи выносного элемента) и получения эффекта размытости. Благодаря этим приспособлениям стало возможно снимать с ракурсов которые раньше были недоступны.

Описание

Kupo KSC400K Car Rig Shot kit included комплект держателей автомобильный

Комплектация

  • KSC-400M Carbon Fiber Tube - Male2'' tube size w/ 1.2 M length – 3 шт.
  • KSC-400F Carbon Fiber Tube -Female 2'' tube size w/ 1.0 M length – 1 шт.
  • KSC-SP01 Button handle quick release ball safety pin – 3 шт.
  • KCP-842B Burger coupler W/ Baby Receiver – 2 шт.
  • KSC-06 Suction Cup W/ Swivel Baby Pin – 2 шт.
  • KCP-700B Convi Clamp – 1 шт.
  • KS-CB01 Camera Bracket – 1 шт.
  • KCP-101W Max Arm – 1 шт.
  • Carry bag – 1 шт.

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