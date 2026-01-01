Slik Monopod 350 алюминиевый монопод

Артикул: NVF-5760

Slik Monopod 350 – четырехсекционный алюминиевый монопод со стандартным креплением. Благодаря легкости и эргономичности упростит съемку при работе в условиях плохой освещенности, особенно при использовании телеобъективов. Монопод снабжен стандартным резьбовым креплением, которое позволяет закрепить на нем как 35-мм камеру, так и телеобъектив, снабженный специальной площадкой. В собранном состоянии длина монопода составляет всего 51 см при весе 350 грамм, что гарантирует возможность взять его с собой в путешествие или поездку, не обременяя себя лишним весом. Максимальная рабочая высота 160 см.