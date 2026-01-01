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Slik Monopod 350 алюминиевый монопод

Slik Monopod 350 алюминиевый монопод

Slik
Артикул: NVF-5760

Slik Monopod 350 – четырехсекционный алюминиевый монопод со стандартным креплением. Благодаря легкости и эргономичности упростит съемку при работе в условиях плохой освещенности, особенно при использовании телеобъективов. Монопод снабжен стандартным резьбовым креплением, которое позволяет закрепить на нем как 35-мм камеру, так и телеобъектив, снабженный специальной площадкой. В собранном состоянии длина монопода составляет всего 51 см при весе 350 грамм, что гарантирует возможность взять его с собой в путешествие или поездку, не обременяя себя лишним весом. Максимальная рабочая высота 160 см.

Описание

Технические характеристики:

  • тип штатива – монопод
  • материал – алюминий
  • максимальная высота, мм – 1600
  • длина в сложенном состоянии, мм – 510
  • количество секций ног – 4
  • вес, кг – 0,35

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