Slik Monopod 350 алюминиевый монопод

Технические характеристики:
- тип штатива – монопод
- материал – алюминий
- максимальная высота, мм – 1600
- длина в сложенном состоянии, мм – 510
- количество секций ног – 4
- вес, кг – 0,35
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik Monopod 350 – четырехсекционный алюминиевый монопод со стандартным креплением. Благодаря легкости и эргономичности упростит съемку при работе в условиях плохой освещенности, особенно при использовании телеобъективов. Монопод снабжен стандартным резьбовым креплением, которое позволяет закрепить на нем как 35-мм камеру, так и телеобъектив, снабженный специальной площадкой. В собранном состоянии длина монопода составляет всего 51 см при весе 350 грамм, что гарантирует возможность взять его с собой в путешествие или поездку, не обременяя себя лишним весом. Максимальная рабочая высота 160 см.
Технические характеристики:
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