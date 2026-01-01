Gitzo GM2562T Traveler монопод для фотокамеры

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 142
- минимальная высота, см – 36
- длина в сложенном виде, см – 36
- вес, кг – 0,4
- материал – карбон
- механизм зажима – цанговый
- максимальная нагрузка, кг – 12
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GM2562T Traveler – шестисекционный карбоновый монопод. Ультралегкий и необыкновенно компактный, его длина в сложенном состоянии составляет всего 36 см. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенных объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и весом до 12 кг. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 142 см, вес – 0,4 кг.
Технические характеристики:
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