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Gitzo GM2562T Traveler монопод для фотокамеры

Gitzo GM2562T Traveler монопод для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1006

Gitzo GM2562T Traveler – шестисекционный карбоновый монопод. Ультралегкий и необыкновенно компактный, его длина в сложенном состоянии составляет всего 36 см. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенных объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и весом до 12 кг. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 142 см, вес – 0,4 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 142
  • минимальная высота, см – 36
  • длина в сложенном виде, см – 36
  • вес, кг – 0,4
  • материал – карбон
  • механизм зажима – цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 12 

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