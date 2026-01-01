Gitzo GM2562T Traveler монопод для фотокамеры

Артикул: OLE-1006

Gitzo GM2562T Traveler – шестисекционный карбоновый монопод. Ультралегкий и необыкновенно компактный, его длина в сложенном состоянии составляет всего 36 см. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенных объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и весом до 12 кг. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 142 см, вес – 0,4 кг.