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Gitzo GM2541 монопод для фотокамеры

Gitzo GM2541 монопод для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1004

Gitzo GM2541 – четырехсекционный карбоновый монопод. Подходит для спортивных мероприятий, применяется в ситуациях, где небольшое пространство и скорость играют ключевую роль. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенными объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и весом до 12 кг. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 160 см, вес – 0,5 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 160
  • минимальная высота, см – 53
  • вес, кг – 0,5
  • материал – карбон 6х
  • механизм зажима – ALR, G-Lock, цанговый
  • максимальная нагрузка, кг – 12 

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

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