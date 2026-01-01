Gitzo GM2541 монопод для фотокамеры

Артикул: OLE-1004

Gitzo GM2541 – четырехсекционный карбоновый монопод. Подходит для спортивных мероприятий, применяется в ситуациях, где небольшое пространство и скорость играют ключевую роль. Рекомендуется для фото- и видеокамер, оснащенными объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и весом до 12 кг. Для удобства использования и переноски предусмотрен ремешок на руку. Максимальная высота – 160 см, вес – 0,5 кг.