FST ST-106 монопод

Характеристики:
- высота, см - 64-180
- допустимая нагрузка, кг - 3
- вес, г - 630
- число секций, шт. - 3
- цвет - чёрный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактный 3-секционный монопод с видеоголовой рассчитан для работы с оборудованием весом до 3 кг. Высота меняется от 64 см до 180 см. Выполнен из алюминиевого сплава, поворотные фиксаторы - из ударопрочного пластика. Кистевой ремешок облегчает работу фотографа, а для хранения и переноса предусмотрен чехол.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter