FST ST-106 монопод

Артикул: MTG-0065

Компактный 3-секционный монопод с видеоголовой рассчитан для работы с оборудованием весом до 3 кг. Высота меняется от 64 см до 180 см. Выполнен из алюминиевого сплава, поворотные фиксаторы - из ударопрочного пластика. Кистевой ремешок облегчает работу фотографа, а для хранения и переноса предусмотрен чехол.