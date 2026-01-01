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FST ST-106 монопод
FST ST-106 монопод
FST ST-106 монопод

FST ST-106 монопод

FST
Артикул: MTG-0065

Компактный 3-секционный монопод с видеоголовой рассчитан для работы с оборудованием весом до 3 кг. Высота меняется от 64 см до 180 см. Выполнен из алюминиевого сплава, поворотные фиксаторы - из ударопрочного пластика. Кистевой ремешок облегчает работу фотографа, а для хранения и переноса предусмотрен чехол.

Описание

Характеристики:

  • высота, см - 64-180
  • допустимая нагрузка, кг - 3
  • вес, г - 630
  • число секций, шт. - 3
  • цвет - чёрный

Комплектация

  • Видеоголова.
  • Чехол.

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