FST MHUF705C монопод карбоновый 183 см с видеоголовкой

Артикул: MTG-0064

4-секционный монопод из многослойного карбона с видеоголовкой типа MUF (высота 9,3 см, вес 0,58 кг) рассчитан для работы с оборудованием весом до 4 кг. Прибор компактен: вес 1,48 кг, размер в сложенном виде 75,7 см. Максимальная высота составляет 183 см. Имеется быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры (крепление 1/4 и 3/8 дюйма) и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами.