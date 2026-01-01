FST MHUF705C монопод карбоновый 183 см с видеоголовкой

Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ногами и фиксатором обеспечивает плавность съемки.
Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.
На верхней секции размещена прорезиненная накладка, которая упрощает работу с видеомоноподом при различных температурах. В комплекте жидкостная видеоголовка имеет плоскую базу и систему контрбаланса для плавного панорамирования и наклонов.
Монопод предназначен для профессиональной съемки.
Характеристики:
- материал - карбон
- диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2
- количество секций, шт. - 4
- толщина стенок, мм - 1,2
- максимальная нагрузка, кг - 4
- вес, кг - 1,48
- размер в сложенном виде, см - 75,7
- максимальная высота, см - 183
- тип видеоголовки- MUF
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- цвет - черный
- высота видеоголовки, см - 9,3
- вес видеоголовки, кг - 0,58
- угол наклона, град. - от - 70 до + 90
- чехол в комплекте - есть