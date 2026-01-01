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FST MHUF705A монопод для камеры алюминиевый с видеоголовкой
FST MHUF705A монопод для камеры алюминиевый с видеоголовкой
FST MHUF705A монопод для камеры алюминиевый с видеоголовкой

FST MHUF705A монопод для камеры алюминиевый с видеоголовкой

FST
Артикул: MTG-0063

4-секционный монопод из высококачественного алюминиевого сплава видеоголовкой типа MUF (высота 9,3 см, вес 0,58 кг) рассчитан для работы с оборудованием весом до 4 кг. Прибор компактен: вес 1,77 кг, размер в сложенном виде 75,7 см. Максимальная высота составляет 183 см. Имеется быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры (крепление 1/4 и 3/8 дюйма) и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами.

Описание

Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ножками и фиксатором обеспечивает плавность съемки.

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.

На верхней секции размещена прорезиненная накладка, которая упрощает работу с видеомоноподом при различных температурах. В комплекте жидкостная видеоголовка имеет плоскую базу и систему контрбаланса для плавного панорамирования и наклонов.

Монопод предназначен для профессиональной съемки.

Характеристики:

  • материал - алюминиевый сплав
  • диаметр секций, мм -20-24,6-29-34,2
  • количество секций, шт. - 4
  • толщина стенок, мм - 1,2
  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • вес, кг - 1,77
  • размер в сложенном виде, см - 75,7
  • максимальная высота, см - 183
  • тип видеоголовки- MUF
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • цвет - черный
  • высота видеоголовки, см - 9,3
  • вес видеоголовки, кг - 0,58
  • угол наклона, град. - от - 70 до + 90
  • чехол в комплекте  - есть

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