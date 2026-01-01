images
images
FST MC-50 монопод карбоновый
FST MC-50 монопод карбоновый

FST MC-50 монопод карбоновый

FST
Артикул: MTG-0060

Карбоновый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4; оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.

Описание

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций, шт. - 4
  • максимальный диаметр секции, мм - 28
  • максимальная высота, мм - 1470
  • длина в сложенном состоянии, мм - 480
  • максимальная нагрузка, кг - 12
  • вес штативной головки, кг - 0,52

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину

Видео

Цикл видеоуроков про фотографию. Ведет Ю.Храмов. Вступление
Цикл видеоуроков про фотографию. Ведет Ю.Храмов. Вступление
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.