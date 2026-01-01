FST MC-50 монопод карбоновый

Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций, шт. - 4
- максимальный диаметр секции, мм - 28
- максимальная высота, мм - 1470
- длина в сложенном состоянии, мм - 480
- максимальная нагрузка, кг - 12
- вес штативной головки, кг - 0,52
Москва
Малая Семеновская 3с6
Карбоновый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4; оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.
Характеристики:
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Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.