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FST MC-30 монопод карбоновый
FST MC-30 монопод карбоновый

FST MC-30 монопод карбоновый

FST
Артикул: MTG-0058

Карбоновый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.

Описание

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций, шт. - 4
  • максимальный диаметр секции, мм - 24
  • максимальная высота, мм - 1500
  • длина в сложенном состоянии, мм - 500
  • максимальная нагрузка, кг - 8
  • вес штативной головки, кг - 0,43

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