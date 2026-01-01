FST MC-30 монопод карбоновый

Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций, шт. - 4
- максимальный диаметр секции, мм - 24
- максимальная высота, мм - 1500
- длина в сложенном состоянии, мм - 500
- максимальная нагрузка, кг - 8
- вес штативной головки, кг - 0,43
Москва
Малая Семеновская 3с6
Карбоновый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.
Характеристики:
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