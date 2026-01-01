FST MA-50 черный монопод алюминиевый 1,46 м

Артикул: MTG-0057

Алюминиевый четырехсекционный черный монопод FST MA-50.

Легкая и компактная модель. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Антипылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.