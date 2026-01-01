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FST MA-50 черный монопод алюминиевый 1,46 м
FST MA-50 черный монопод алюминиевый 1,46 м

FST MA-50 черный монопод алюминиевый 1,46 м

FST
Артикул: MTG-0057

Алюминиевый четырехсекционный черный монопод FST MA-50.

Легкая и компактная модель. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Антипылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций, шт. - 4
  • максимальный диаметр секции, мм - 28
  • максимальная высота, мм -1460
  • длина в сложенном состоянии, мм - 460
  • максимальная нагрузка, кг - 12
  • вес монопода, г - 450

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