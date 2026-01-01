FST MA-40 монопод алюминиевый

Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций, шт. - 5
- максимальный диаметр секции, мм - 28
- максимальная высота, см - 156
- длина в сложенном состоянии, см - 42
- максимальная нагрузка, кг - 10
- вес монопода, г - 450
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый пятисекционный монопод FST MA-40.
Легкая и компактная модель. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Антипылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.
Характеристики:
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