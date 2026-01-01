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FST MA-30 монопод алюминиевый
FST MA-30 монопод алюминиевый

FST MA-30 монопод алюминиевый

FST
Артикул: MTG-0055

Алюминиевый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4; оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.;

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий количество секций, шт. - 4
  • максимальный диаметр секции, мм - 24
  • максимальная высота, мм - 1450
  • длина в сложенном состоянии, мм - 460
  • максимальная нагрузка, кг - 8
  • вес штативной головки, кг - 0,4

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