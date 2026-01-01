FST MA-30 монопод алюминиевый

Артикул: MTG-0055

Алюминиевый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4; оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.;