FST MA-30 монопод алюминиевый

Характеристики:
- материал - алюминий количество секций, шт. - 4
- максимальный диаметр секции, мм - 24
- максимальная высота, мм - 1450
- длина в сложенном состоянии, мм - 460
- максимальная нагрузка, кг - 8
- вес штативной головки, кг - 0,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый 4-секционный монопод. Легкий и компактный. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4; оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.;
Характеристики:
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