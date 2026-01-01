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FST M705C монопод карбоновый
FST M705C монопод карбоновый
FST M705C монопод карбоновый

FST M705C монопод карбоновый

FST
Артикул: MTG-0054

Четырехсекционный монопод из многослойного карбона рассчитан для работы с оборудованием весом до 10 кг.

Максимальная высота - 173 см, размер в сложенном виде - 66 см. Жидкостная съемная база со сферическим креплением, три складывающиеся ножки и фиксатор. Крепление для видеоголовки -1/4 или 3,8 дюйма.

Описание

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли. 

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту. Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.

Характеристики:

  • материал - карбон
  • диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2
  • количество секций, шт. - 4
  • толщина стенок, мм - 1,2
  • максимальная нагрузка, кг - 10
  • вес, кг - 0,93
  • размер в сложенном виде, см - 66
  • максимальная высота, см - 173
  • цвет - черный
  • крепление для видеоголовки, дюйм - 1/4; или 3/8
  • чехол в комплекте - есть

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