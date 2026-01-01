FeiyuTech телескопический монопод

Артикул: DAN-3306

Телескопический монопод Feiyu V3 для стедикамов G5/G6/WG2/SPG.

Модель монопода предназначена специально для стедикамов Feiyu G5/G6/WG2/SPG. Ручка, изготовленная из силикона, удобно и надежно лежит в руке. Длину устройства можно регулировать от 16 до 58 см, что подходит для большинства типов съемки.