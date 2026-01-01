FeiyuTech телескопический монопод

Характеристики:
- крепление - 1/4"
- длина минимальная - 16 см
- длина максимальная - 58 см
- максимальный вес камеры - 470 г
- вес - 140 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Телескопический монопод Feiyu V3 для стедикамов G5/G6/WG2/SPG.
Модель монопода предназначена специально для стедикамов Feiyu G5/G6/WG2/SPG. Ручка, изготовленная из силикона, удобно и надежно лежит в руке. Длину устройства можно регулировать от 16 до 58 см, что подходит для большинства типов съемки.
Характеристики:
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