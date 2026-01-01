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FeiyuTech телескопический монопод
FeiyuTech телескопический монопод

FeiyuTech телескопический монопод

FeiyuTech
Артикул: DAN-3306

Телескопический монопод Feiyu V3 для стедикамов G5/G6/WG2/SPG.

Модель монопода предназначена специально для стедикамов Feiyu G5/G6/WG2/SPG. Ручка, изготовленная из силикона, удобно и надежно лежит в руке. Длину устройства можно регулировать от 16 до 58 см, что подходит для большинства типов съемки.

Описание

Характеристики:

  • крепление - 1/4"
  • длина минимальная - 16 см
  • длина максимальная - 58 см
  • максимальный вес камеры - 470 г
  • вес - 140 г

 

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