Doerr Profi Mono 4 монопод 178 см

Артикул: NVF-7373

Doerr Profi Mono 4 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 4 кг. Очень легкий и компактный. Удобен для работы на выезде. Отличный вариант для фотографов и видеооператоров.