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Doerr Profi Mono 4 монопод 178 см

Doerr Profi Mono 4 монопод 178 см

Doerr
Артикул: NVF-7373

Doerr Profi Mono 4 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 4 кг. Очень легкий и компактный. Удобен для работы на выезде. Отличный вариант для фотографов и видеооператоров.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см – 178
  • минимальная высота съемки, см – 67 
  • вес, кг – 0,75
  • секций – 4
  • максимальная нагрузка, кг – 4 

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