Doerr Profi Mono 4 монопод 178 см

Характеристики:
- максимальная высота съемки, см – 178
- минимальная высота съемки, см – 67
- вес, кг – 0,75
- секций – 4
- максимальная нагрузка, кг – 4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Doerr Profi Mono 4 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 4 кг. Очень легкий и компактный. Удобен для работы на выезде. Отличный вариант для фотографов и видеооператоров.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter