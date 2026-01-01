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CULLMANN MUNDO 550 монопод
CULLMANN MUNDO 550 монопод
CULLMANN MUNDO 550 монопод

CULLMANN MUNDO 550 монопод

Cullmann
Артикул: DAN-2708

CULLMANN MUNDO 550 компактный, легкий и надежный монопод идеально подходит для компактных, зеркальных и видеокамер.

Изготовлен из алюминия и оснащен переходным винтом с 1/4 на 3/8 дюйма. Рабочая высота 43-155,5 см. Допустимая нагрузка 10 кг. Вес 442 гр. Цанговые зажимы обеспечивают надежную фиксацию и быстрый переход в рабочее положение. Металлический шип и нескользящая резиновая ножка гарантируют надежное сцепление с любой поверхностью. Петля для переноски дополняет функциональность, освобождая руки фотографа во время транспортировки. Нескользящее покрытие в районе хвата руки обеспечивает комфортное использование монопода в любых погодных условиях. 

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см - 155,5
  • минимальная высота, см - 43
  • количество секций - 5
  • длина в сложенном виде, см - 43
  • допустимая нагрузка, кг - 10
  • вес, г - 442
  • материал - алюминий

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Наличие
более 10 шт

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Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.

1 980 ₽
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