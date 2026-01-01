CULLMANN MUNDO 550 монопод

Артикул: DAN-2708

CULLMANN MUNDO 550 компактный, легкий и надежный монопод идеально подходит для компактных, зеркальных и видеокамер.

Изготовлен из алюминия и оснащен переходным винтом с 1/4 на 3/8 дюйма. Рабочая высота 43-155,5 см. Допустимая нагрузка 10 кг. Вес 442 гр. Цанговые зажимы обеспечивают надежную фиксацию и быстрый переход в рабочее положение. Металлический шип и нескользящая резиновая ножка гарантируют надежное сцепление с любой поверхностью. Петля для переноски дополняет функциональность, освобождая руки фотографа во время транспортировки. Нескользящее покрытие в районе хвата руки обеспечивает комфортное использование монопода в любых погодных условиях.