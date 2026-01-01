CULLMANN MUNDO 550 монопод

Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 155,5
- минимальная высота, см - 43
- количество секций - 5
- длина в сложенном виде, см - 43
- допустимая нагрузка, кг - 10
- вес, г - 442
- материал - алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN MUNDO 550 компактный, легкий и надежный монопод идеально подходит для компактных, зеркальных и видеокамер.
Изготовлен из алюминия и оснащен переходным винтом с 1/4 на 3/8 дюйма. Рабочая высота 43-155,5 см. Допустимая нагрузка 10 кг. Вес 442 гр. Цанговые зажимы обеспечивают надежную фиксацию и быстрый переход в рабочее положение. Металлический шип и нескользящая резиновая ножка гарантируют надежное сцепление с любой поверхностью. Петля для переноски дополняет функциональность, освобождая руки фотографа во время транспортировки. Нескользящее покрытие в районе хвата руки обеспечивает комфортное использование монопода в любых погодных условиях.
Технические характеристики:
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Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.